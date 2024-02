VÕRDLE | Kas on äravahetamiseni sarnased? Michael Jacksoni vennapoeg kehastab uues dokumentaalfilmis kadunud superstaari

„Ta näeb välja hämmastav! kahtlemata teeb Jaafar suurepärase töö ära!“ kommenteeris üks fännidest. Paljud jälgijatest nõustusid, et Jaafar sarnaneb oma kadunud onu väga suurel määral.

Jaafar on varasemalt jaganud Instagramis paari pilti, kus ta Michaelile omaseid tantsusamme teeb. Esmapilgul peale vaadates ei saa arugi, kas tegemist on mõne Michaeli vana foto või hoopis Jaafariga.

Jaafar on Jarmaine Jacksoni peog, kes noorena koos Michaeliga ansamblis Jackson 5 musitseeris. Jaafar on pärinud oma perelt entusiasmi muusika ja tantsu vastu - ta on laulnud ja tantsinud lapsepõlvest peale.