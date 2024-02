27-aastane sotsiaalmeediastaar paljastas, et näiteks jaanuarikuus ei saanud ta ühtegi trahvi, kuid aeg-ajalt ta jääb ikkagi erinevate rikkumistega vahele. „Mõnikord saad trahvi, mõnikord mitte - see oleneb, kuhu pargid,“ teatab Eestist pärit Erna.

Influenceri sõnul on ta saanud 80-euroseid trahve, kuid tunnistab, et tavaliselt ta antud summale eriti ei keskendunudki. Vaatamata sellele, et tegemist on ühe enimteenivaima suunamudijaga Soomes teeb ta meie põhjanaabrite juhtidele ettepaneku vähendada parkimistrahvide suurust poole võrra. „Vean kihla, et see säästaks igaühe rahakotti,“ põhjendab naine oma mõttemaailma.