Taylor ja Travis ei jäägi ainsaks staarspordipaariks? Shakira südame on vallutanud kolmekordne Super Bowli võitja

Paistab, et NFL-i sportlased, kes Super Bowlil on edukad olnud, meeldivad ka teistele lauljannadele. Värsked sahinad selle osas puudutavad Shakirat, kelle uueks kallimaks on kolmekordne NFL-i legend Julian Edelman ja kuulduste kohaselt on nemad järgmine suur staarpaar. Edelmani ja Shakirat märgati eriti lähedaselt koos lauljanna 47. sünnipäeva peol, kust hakkasid levima esimesed kõlakad, et nende vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Edelman on varem mänginud New England Patriotsi ridades, kuid lõpetas oma profikarjääri 2021. aasta aprillis, vahendab Mirror.