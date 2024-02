„Vanasti tehti sellist muusikat... nüüd lauldakse kakahädast.“ Räppar Clicheriku uus lugu on tekitanud ühismeedias suurt furoori

Videole ja peagi avaldatud loole järgnes tõeline arvamuste laviin, milles leidus ka palju kriitikat. Eriti jäi fännidele kõrvu fraas: „mingi tšikk tahab sülge muga vahetada / mul pole aega praegu, sorry, mul on kakahäda“. Kuulajad leidsid, et tegu on labaste sõnadega ning sellele järgnesid mitmed fännivideod, kes võrdlesid kakahädast rääkivat räpilugu Smilersi kunagise hittlooga „Ainult unustamiseks“, tuues välja, et vanasti tehti palju paremate sõnadega laule.