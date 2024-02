Esimesed nimed teada! Võsu Rannafestivali väliskülalised on Kanine ja Vibe Chemistry, Eesti muusikuid esindab staaride paraad

Londonist pärit Kanine on kasvanud aastatega üheks drum’n’bassi lootustandvamaks artistiks. Tema arvukaid lugusid on välja andnud plaadifirmad Low Down Deep, Titan ja Distortion ning ta tuntuim lugu on on koos Frictioniga valminud „Your Love“.

Vibe Chemistry on Suurbritanniast pärit drum & bassi produtsent, kelle produtseeritud hitid „Balling“ ja „Dancing Is Healing“ on vallutanud UK Singles Charti. Tegev alates 2012. aastast ning juulis 2021 sõlmis ta oma esimese plaadilepingu DNB Allstarsiga ning ilmus EP nimega „Balling“.

Lisaks väliskülalistele saab Võsu Rannafestivali laval tänavu näha ja kuulda Eesti muusika tippe: Tommy Cash, 5MIINUST, Reket, Shanon, Clicherik & Mäx. Esinejate nimekiri täieneb peagi veelgi.

Võsu Rannafestival on eelneva kaheteistkümne aastaga kasvanud üheks oluliseks suviseks sündmuseks ning tänasel päeval on tegemist ka suurima rannafestivaliga Eestis. Läbi aastate on festivalilt läbi käinud pea kõik Eesti suurimad staarid ning laiast maailmast Example, Netsky, Rudimetal DJ, Burak Yeter, Inna, Alexandra Stan, Haddaway, Captain Jack, DJ Bobo, Sigma, Mr Belt & Wezol ja Dr. Alban.

Festivalipiletite eelmüük algab reedel 16. veebruaril kell 10.00 Piletilevi müügipunktides, Circle K teenindusjaamades ja Ticketeris. Samas on müügis ka telkla- ning VIP parkla piletid.