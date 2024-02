Jahedad suhted jätkuvad? Prints Harry keeldus väidetavalt kuninganna Camillaga samas ruumis olemast

Uute väidete kohaselt soovis prints kodumaale jõudes kuningaga kahekesi vestelda - ta keeldus kuninganna Camillaga samas ruumis olemast. „Ma kuulsin, et Harry eelistas mitte olla oma kasuemaga ühes ruumis, kui ta rääkis kuningaga tema vähidiagnoosist,“ nentis Briti ajakirjanik Petronella Wyatt väljaandes The Telegraph. Kahe monarhi kohtumine kestis põgusad 30 minutit.

Harry ja Camilla jahedad suhted ei ole enam ammu saladus - need halvenesid pärast seda, kui hertsog väitis eelmise aasta jaanuaris oma raamatus „Varumees“, et just tema kasuema oli see, kes meediasse kuninglikust perekonnast teatud lugusid lekitas, et sellega enda mainet tõsta. Ta nimetas Camillat ka lausa „ohtlikuks“ ja „lurjuseks“ ning väitis, et naine oli tema maine enda oma parandamiseks „ohverdanud“.