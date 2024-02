„Ütlesin „Okei, thank you“ ja panin kohe minekut.“ Daniel Levi Viinalass kirjeldas seika, kuidas politsei ta kiirustamise eest peatas

Saates rääkis kolmik liikluskultuurist ning ühel hetkel võeti teemaks kiiruse ületamine. Daniel rääkis saates, kuidas ta on kiirust ületanud, kuid trahvidest kuidagi kõrvale end nihverdanud. Seejärel uuris Zevakin, kuidas Danielit on tavaliselt kinni peetud.

„Esimene asi on see, et ma sõitsin väga pikalt Ameerika lubadega. Nüüd on mul muidugi Eesti load juba. Aga see (Ameerika load - toim) mingid aastad tagasi enam ei toiminud nii hästi kui juba olid Eesti Laulud ja asjad, et vaikselt võib-olla keegi oleks ära tundnud või nii,“ juhatas ta ühe oma sekelduse sisse. Seejärel hakkas ta rääkima juhtumist, kui oli autoga sõitnud Tartus üle Annelinna silla ja teisel pool oli juba politsei vastas olnud ning Danieli peatanud.