Profiujuja Kregor Zirk poja sünnist: oli päevi, kus ütlesin, et ma lõpetan ujumise üldse ära

Doha MM-il ülimalt hea tulemuse teinud ujujal Kregor Zirgil sündis eelmisel aastal poeg, mis tema perspektiivi elule muutis. „Ma olen väga palju mõelnud sellele. Eelmine aasta oli minu jaoks emotsionaalselt väga nagu Ameerika mäed. Oli päevi, kus ma ütlesin, et ma lõpetan ujumise üldse ära ja jätsingi mõned trennid lihtsalt vahele,“ kirjeldas sportlane. Poja sündides muutis ta aga taas meelt ning otsustas siiski ujumisega jätkata. „Ütleme nii, et too päev võttis mult ka suure pinge maha - elule tekkis uus perspektiiv. Seda on raske selgitada, aga tollest hetkest saadik on kõik teistmoodi.“