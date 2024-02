Vangerdused raadiojaamas: MyHitsi hommikuprogrammiga liitus uus saatejuht, kes on tuntust kogunud Eesti Laulult

Raadio MyHitsi saatejuhtide vahetused on ka varem palju tähelepanu pälvinud, kuna lühikese aja jooksul vahetusid seal mitmed tegijad. Hiljaaegu saabus Kroonikale murelikelt raadiokuulajatelt viiteid, et senisest saatejuhtide kolmikust, mille moodustasid Andry Padar, Indrek Vaheoja ja Kethi Uibomägi, on viimane lahkunud ja tema asemel on raadioeetris hoopis uus ärataja.