Haigused toovad perekonnad kokku: prints Harry plaanib peagi taas oma vähihaiget isa külastada

Kuningas Charles III tuli oma vähidiagnoosiga avalikkuse ette 5. veebruaril, pärast mida USAs elav poeg prints Harry koheselt Londonisse lendas. „Hüppasin lennukisse ja läksin teda vaatama niipea, kui sain,“ meenutas Harry. „Ma armastan oma perekonda. Olen selle eest tänulik, et sain koheselt lennukisse istuda, et teda vaatama minna ja temaga koos aega veeta,“ rääkis prints ABC Newsile. Hetkel viibib prints Kanadas Whistleris, kus toimuvad 2025. aasta Invictus Games, mis on pühendatud vigastatud sõjaväelastele.

Harry keeldus oma isa diagnoosi pikemalt kommenteerimast, kuid lisas, et loodab kuningas Charlesiga peagi uuesti kohtuda. „Mul on plaanis ka teisi reise, mis viivad mind läbi Ühendkuningriigi või tagasi Ühendkuningriiki, nii et ma peatun seal nii palju kui võimalik, et oma perekonda näha.“

Sussexi hertsog ei olnud oma 75-aastast isa näinud alates mais aset leidnud kroonimistseremooniast, mis toimus Westminster Abbeys. Kui Harry möödunud nädalal kuningat üle pika aja taas külastas, oli väidetavalt nende kohtumine põgus - nad vestlesid omavahel umbes 30 minutit.

Londonis viibides ei kohtunud Harry oma vanema venna prints Williamiga, kellega tal on viimastel aastatel olnud pingeline suhe. Samuti keeldus ta väidetavalt kuninganna Camillaga samas ruumis olemast.

Harry arvas aga, et kuningas Charlesi haigus võib perekonda taas ühendada. „Jah, ma olen selles kindel,“ viitas ta kuningliku perekonnaliikmete suhete soojenemisele. „Ma arvan, et tegelikult igasugused haigused toovad perekonnad kokku. Ma olen seda näinud ikka ja jälle ja see teeb mind väga õnnelikuks.“