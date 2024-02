Kui põnev! Gerli Padar-Parmase tütar Amanda Rebeca sai rolli uues telesarjas

Amanda Rebeca ise sai uudisest teada tänu toredale kokkuleppele. Nimelt kutsus tema ema Gerli Padar-Parmas tütre lõunasöögile, mille ajaks oli salaja korraldatud üllatus - samasse restorani saabus TV3 „Stuudio“ esindus, kes hea sõnumi edastas. Amanda Rebecal oli uudise üle väga hea meel ning ühtlasi oli ta ka väga üllatunud. „Mulle anti ette olukord, millest pidin ise välja siplema,“ kirjeldas ta casting’ut, mille põhjal hakkab ta kehastama noort neidu Mirti. Varasemalt on Amanda Rebeca kaasa teinud mitmetes teatrietenduses ja on eelkõige tuntud talendika võistlustantsijana.

„Valetamisklubi“ on kaasaegne, põnev, intrigeeriv, üllatavate sisupöörete ja suhteliinidega TV3 originaalsari. Haarava loo käivitab noore ambitsioonika ajakirjanikuni jõudev vihje ministri kohta, kes väidetavalt olevat ahistanud alaealist tütarlast. Kuigi tõde võib olla hoopis mujal ja tegelikkus kordi keerulisem, kui asjad tunduvad, algab kirglik nõiajaht ministrile, et tema elu täielikult hävitada.

Sarja stsenaariumi on kirjutanud Reeli Reinaus ja Katariina Libe ning produtsent, režissöör ja operaator on Ergo Kuld. Minister Karl Kullamaa rollis on Martin Algus, teistes osades teevad kaasa Maria Teresa Kalmet, Kaspar Velberg, Ursula Ratasepp, Andres Mähar, Maarja Jakobson, Karin Rask, Jürgen Pärnsalu, Martin Kork, Katariina Libe, Saara Pius jpt. Tuntud näitlejate kõrval säravad Amanda Rebeca Padarile lisaks veel paljud noored talendid.