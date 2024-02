FOTOD | „Õlg peaks nüüd korras olema.“ Tuntud tippkokk Joel Ostrat käis kiirel operatsioonil

Tippkokk Joel Ostrat tegi oma Instagrami kontole reede hommikul mitu postitust, kus kajastas oma operatsiooni tagamaid. Esimene postitus tekitas muremõtteid, kuna seal poseeris kokk haiglariietes ja kilemütsikesega, ka tema näoilme ei näinud just kõige rõõmsam välja. „Teeme kiire õlaopi, ikkagi reede,“ kirjutas Joel oma story juurde ja märkis selle juurde ära Tartu Ülikooli Kliinikumi konto.

Järgnevatest story’dest selgus, et kell 10.07 oli Joeli operatsioon läbi ja esimese kõne pärast noa all käimist tegi ta lähedastele. Ta avaldas Instagramis pildi, kus oli näha, et võttis pärast operatsiooni ühendust oma kallima Laura ja poja Johaniga, kellel oli Joeli hea meel videokõne vahendusel näha.