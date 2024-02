FOTOD | Daniel Levi tähistas Eesti Laulu finaali eel oma hiljutist albumit meeleoluka sõbrapäeva kontserdiga

Daniel Levi eelmise aasta lõpus ilmunud albumi „14/02“ nimi on pühendatud Danieli pikaaegsele kaaslasele ja abikaasale Elerile ning nimi, mis viitabki just sõbrapäevale ning on saanud inspiratsiooni kooliajal neiule kingitud mixtape’idest, mida artist toona just igal valentinipäeval neiule talle valitud lauludega põletas.