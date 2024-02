Gaute Kivistik ja Margo Mitt enda sõprusest: oleme teineteise peale hullusti vihastanud

Margo Mitt (52) ja Gaute Kivistik (52) olid Viljandi kultuuriakadeemias koolivennad. Nad said kadunud Juhan Viidingult õnnistuse ja soovituse töötada näitlejatena ning kadunud Jaak Johanson utsitas neid tegema bändi Minu Isa Oli Ausus Ise. Töö ja lõbu on Gautel ja Margol alati käinud käsikäes. Nad ütlevad, et elu on võimalik vaid siis, kui seda iga päev liiga tõsiselt ei võta.