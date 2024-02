Ohhoo! Soome muusikaauhindu esimest korda väisanud nublu avaldas põhjanaabritele, millal oma prillid eest ära võtab

Laupäeva õhtul jagati Soomes muusikaauhindu suurejoonelisel Emma galal, mida väisas ka Eesti räppar nublu koos oma loo „Vox Populi“ kaasartisti Mikael Gabrieliga. Tänu võistlusele on nublust saanud põhjanaabrite juures populaarne artist ning Soome meedia püüdis galal räppari kinni, et tema muljeid kuulda.

Kui Soome UMK võistlus sai läbi laupäeval 10. veebruaril, siis Eestisse oli nublu tagasi jõudnud paar päeva hiljem ehk esmaspäeval 12. veebruaril. Kodumaal sai ta viibida vaid mõned päevad, sest möödunud laupäevaks 17. veebruariks pidi ta taas Soomes olema, et Emma galale minna. Lühikeses Soome meediale antud intervjuus tõdes nublu, et kahe Soome lahe kalda vahel reisimine on tema jaoks juba igapäevatööks muutunud.