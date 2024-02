Robert Linna isa suure juubelikontserdi eel: esimene suur ühine kontsert ei unune mitte kunagi

Praeguseks on selgunud, et koos Ivoga astuvad lavale Ott Lepland ja Maarja-Liis Ilus. Täna selgus ka kolmas artist, kelleks on ei keegi muu kui Ivo Linna poeg Robert Linna. „Isaga on alati hea ja turvaline koostööd teha. Me oleme teineteise suhtes ausad ja lugupidavad - kui midagi on kahtlast siis ütleme kohe välja.“

Robert lisab: „Ühiseid mälestusi on ju meil palju, aga esimene suur ühine kontsert ei unune mitte kunagi. See oli 10 aastat tagasi tema juubelikontsert ja vähe sellest, et ma olin hämmingus, et isa mind üldse kutsus, see kontsert toimus Lauluväljakul! Okei, ma olin küll aasta varem seal oma bändiga Red Hot Chili Peppersit soojendanud, aga tulla nüüd lavale koos oma isaga ja laulda tema laule - see oli vaimustav. Olin päris närvis, aga samal ajal oli see selline imelik närv, sest isa oli seal ja nagu me juba teame - temaga on alati hea ja turvaline koostööd teha.“