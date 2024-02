Baltimaade ainus! Maailmakuulus DJ Armin van Buuren esineb augustis Tallinna lauluväljakul

Armin van Buureni loomingusse kuuluvad muu hulgas superhitid „This Is What It Feels Like“, „In And Out Of Love“, „Love You More“, „Blah Blah Blah“, „Burned With Desire“ ja „Fine Without You“.

Raadio Sky Plusi programmijuht Vaido Pannel rõõmustas siiralt Armin van Buureni tagasitulemise üle. „Armin van Buuren on trance-muusika maailmas ikooniline ja tema tagasitulek Eestisse on võimas tunnustus meie publikule. Armini muusika on tänaseks mõjutanud mitut põlvkonda ja see augustiõhtu Tallinnas on tantsumuusikasõprade jaoks hea võimalus kogeda taas üht ajaloolist hetke meie suurvormidega harjunud lauluväljakul,“ lausus Pannel. „Armini kaubamärgiks on detailideni lihvitud heli ja visuaalide kooslus, mis mõjub ergastavalt ka inimesele, kes tema loominguga tihti ei kohtu. See festivalilõhnaga suursõu on kindlasti vääriline sündmus meie lühikese muusikasuve lõppu.“

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren on Hollandi DJ ja produtsent, sündinud 25. detsembril 1976. 2001. aastast juhib ta iganädalast raadiosaadet „A State of Trance“, mis jõuab ligi 40 miljoni kuulajani 84 riigis üle 100 raadiojaama kaudu. Ta on valitud maineka DJ Magi esi-100 tabelis viiel korral parimaks DJ-ks ja 2023. aastal oli viiendal kohal. 2013. aastal esines ta esimese soolo-DJ-na Madison Square Gardenis ja sellest sai üks tema karjääri tipphetki.

Armin van Buuren pole tuntud mitte ainult DJ-na, vaid ka eduka produtsendina. Tema albumid, sealhulgas „76“ (2003), „Shivers“ (2005), „Imagine“ (2008), „Mirage“ (2010), „Intense“ (2013) ja „Embrace“ (2015), on olnud väga edukad. Singel „This Is What It Feels Like“ tõi talle Grammy auhinna nominatsiooni. Tema muusikat iseloomustavad mitmekülgsus ja piireületav stiil.

Armin van Buuren on ka plaadifirma Armada Music omanik. 2003. aastast on Armada Music kasvanud üheks maailma edukamaks plaadifirmaks, hõlmates üle 40 allika ja avaldades nii suurte tegijate kui ka tõusvate talentide loomingut.