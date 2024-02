Eurovisionilt otse Valukotta! 5MIINUST ja Puuluup esitlevad ühist albumit

„Kui ühel ilusal päeval räpipunt 5MIINUST Puuluubile helistas, ei osanud ilmselt keegi aimata, et ees ootab nii pikk ja ühine teekond. Koosluse esimese loona jõudis kodumaise publiku ette "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", millega nad edukana Eesti Laulul end edetabeli tipust avastasid. Ootamatu, ent toimiva kompotina on nad leidnud koha paljude muusikasõprade südametes.