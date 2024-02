VIDEO | Imearmas pere! Monika Tuvi vanim poeg teeb temast kahekordse vanaema

2021. aasta sügisel ütles Monika Kroonikale, et temal ja Sonjal on väga head suhted. „Olen rahul ja rohkemgi veel. Minu minia on kõige ilusam ja armsam olevus üldse, keda oma mehisesse gängi soovida/kampa võtta võiks tahta ja ma lihtsalt armastan teda nagu oma lõvipoegi, kuuni ja tagasi,“ paljastas 90ndatel tuntuks saanud tantsija. Tema sõnul oli toonane beebiuudis asjade loomulik käik, sest juba selleks ajaks olid Mac ja Sonja olnud koos viis aastat.