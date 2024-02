Uudis on seetõttu üllatav, et viimastel aastatel on meedias sahistatud palju selle kohta, et Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar pole enam koos. Veel eelmisel sügisel väisas meespool TV3 skandaalset sügispidu koos endast poole noorema pruudi Mona Brit Luuriga. Tegemist polnud sugugi uue vaatepildiga, sest Arbo on ka varem sama neiuga avalikke üritusi väisanud ning väidetavalt on nende soojad suhted kestnud juba kolm aastat.