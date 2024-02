Triin Lellep Donald Trumpi häärberi külastamisest: nägime ära isiklikud ruumid

USA endisel presidendil ja praegusel presidendikandidaadil Donald Trumpil (77) on palju kinnisvara, kuid just Floridas Palm Beachil asuv Mar-a-Lago nime kandev häärber on tema põhiresidents, kuhu ta on sisse kirjutatud ja kust ta ka valimas käib. Mar-a-Lagos elab Trump tavaliselt oktoobrist maini ning vaid kuuma ja niiske Florida suve veedab New Jerseys.