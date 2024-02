Tuntud teletegija Jüri Piheli arvates pole ERR korralikult juhitud: see organisatsioon ei käitu vastutustundlikult

Samuti avaldas Pihel arvamust üleüldiselt tele-top’i tulemustest. „See on saladus, millest tuleb kindlasti rääkida! Tele-top’il pole suuremat tähtsust ei ärilises mõttes ega ka kanali mõjukuse seisukohalt, kuigi jah, mul on hea meel, et see on olemas. See annab põhjuse televisioonist rääkida, mis on äärmiselt hea!“