Kuula | Elina Netšajeva: „Selle koosseisuga suudame inimesed pahviks lüüa!“

Kontserttuurist „Uni saabub koidikul“ on oodata väga mitmekesist ja põnevat kava, mis ühendab erinevaid muusikastiile ja lausa ootamatuid instrumente nagu inimklaver. Oluline on ka publiku kaasamine ning soov luua elamus, mis jääb kuulajatele meelde. Tiit mainis, et kontserditel võib oodata erinevusi vastavalt esinemispaigale, kuid üldjoontes on kava sama ning ettevalmistused hoolikalt tehtud igaks esinemiseks.

Üheks kõige mõjuvamaks looks on kindlasti Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi ooperist pärit „Ööbiku aaria“, mis on inspireeritud Oscar Wilde’i lühimuinasjutust „Ööbik ja roos“. Kuid on kindel, et ka Elina Netšajeva poolt esitletav „La Forza“ tuleb esitlusele.