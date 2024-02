LÕBUS VIDEO | 5Miinuse ja Puuluubi võidulugu pani Jana Toomi tantsima

5Miinuse ja Puuluubi võidulugu „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ oli juba detsembris lauluvõistlusel osalenud lugudest Spotify kuulatuim ning mida mitmedki tuntud näod oma lemmikuks nimetasid.

Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom (KE) avaldas oma TikToki kontol video sellest, kuidas ta 5Miinuse ja Puuluubi võiduloole kaasa elab ning selle järgi õnnelikult tantsib. „Ei, ma ei osale tantsivate poliitikute flashmob’is,“ kirjutas Toom, kes sai mõnusa energialaksu, et oma töiste tegemistega edasi minna.

Produtsent ja vormsilane Karl Kermes rääkis jaanuari lõpus Raadio 2 hommikuprogrammis , 5Miinuse ja Puuluubi lava-show on saanud šnitti Vormsi rahvatantsust.

„Puuluubi tants näeb välja nagu jahi või sõdalase tants,“ iseloomustas Kermes, lisades, et selline sõjatants ongi suurele laulukonkursile hästi sobilik.

Vormsi inimesed on aga Kermese sõnul väga sõbralikud. Tants pärineb viikingite ja Rannarootsi ajast, kuid Teise maailmasõja ajal läks Vormsi saar rootslastest tühjaks. „See tänane rahvatantsurühm, kes seal tantsib, tantsib tegelikult valdavalt ikkagi üle Eesti tuntud rahvatantsu tantse,“ selgitas Kermes, et kuigi tegemist on vana Vormsi rahvatantsuga, siis tänane Vormsi rahvatants ning Puuluubi ja 5Miinuse tants ei ole omavahel seotud.