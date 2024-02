Hendrik Sal-Saller pidi esinemise ajal raha kerjama: üks mees pani peenleiva mulle mütsi sisse

Sal-Saller käis, müts käes, saalis ringi lootuses raha saada. „Käisin meie etteaste ajal mütsiga saalis ringi, et korjata raha. Üks mees pani peenleiva mulle mütsi sisse. Selle asja juures võib-olla ei olegi nii naljakas, et sa paned leiva mütsi sisse, kui sul raha ei ole, vaid see on konkreetne viide sellele, et annad muusikule leiba. Mõte sellest, et sa tuled kontserdile peenleivaga, on minu jaoks päris naljakas,“ meenutas Sal-Saller muheledes.