„Tahtsin tegelikult minna samal perioodil puhkama ja olin juba lennupileteid ostmas.“ Selgusid telesaate „Tähtede täht“ kaks järgmist osalejat

Carlos Ukareda on noor laulja, kitarrist ja laulukirjutaja. YouTube’i keskkonnas kaverdatud lugudega alustanud Carlos sai laialdasemalt tuntuks staarisaates ja on mitmel korral üles astunud ka Eesti Laulu konkursil. Tema muusikaline karjäär on seni olnud veel lühike, kuid ta on jõudnud juba lava jagada mitmete Eesti tippmuusikutega ning tal on õnnestunud lausa maailmakuulsa Ed Sheeraniga duetti laulda. Ukareda võttis „Tähtede tähe“ osalemiskutse vastu kiiresti ning tundis põnevust erinevate muusikastiilide esitamise osas.

„Ma arvan, et minu jaoks on päris suur väljakutse kõrged noodid ja vibraato, seda pean kindlasti harjutama,“ tunnistas laulja. Veel räägib Carlos, et ka tantsunumbrites ei tunne ta end kõige kodusemalt. Vaatamata sellele on ta täis ootusärevust ja valmis uuteks väljakutseteks: „Ma väga ootan põnevusega seda saadet!“

Ukareda suhtub muusikaõu võistlusmomenti positiivselt, rõhutades saate formaadi eripära, kus kedagi välja ei hääletata. „Selle saate puhul on hea see, et keegi ei lange välja, see mulle väga meeldib, on nagu natuke rahulikum,“ ütles ta. Konkurentidele läheneb ta aukartusega, eriti toob esile varasemalt ennast suurepärastes rollides näidanud Ott Leplandi professionaalsust.

Teiseks osalejaks on lauljanna Eleryn Tiit, kes jõudis laiema publiku ette menukas näosaates osaledes, kuid on nüüdseks kanda kinnitanud ka suurepärase solistina. Lisaks on ta aastaid taustalauljana leiba teeninud ansambel 2 Quick Start ridades.

Kui Carlosel tuli osalemise otsus vaid mõne hetkega, siis Eleryn tunnistab, et tema esiti pakkumist vastu ei võtnud. „Ma tahtsin tegelikult minna samal perioodil puhkama ja ma olin juba lennupileteid ostmas, aga siis taipasin, et kui ma seda ei tee, siis jääksin kahetsema,“ räägib laulja.