VIDEO | Tõeline professionaal! Madonnaga juhtus laval kentsakas apsakas, mis pani ta esinemisoskuse proovile

Pärast kukkumist hakkasid sotsiaalmeedias levima videod, kus fännid Madonnat kui oma ala meistrit kiitsid. „Ta on tõeline professionaal. See, kuidas ta esinemisse pühendub, et meie meelt lahutada... Teda lihtsalt peab armastama. Ta on imeline,“ arvas üks fänn. „Ta reageeris sellele imehästi ja tuli sellest võitjana välja, naerdes iseenda üle,“ rõhutas teine.