EKSKLUSIIVSED FOTOD | Maria Terras Hendrikuga abiellumisest: me mõlemad usume, et tegime elu diili

Kiriklik laulatus oli nii Mariale (27) kui Hendrikule (30) oluline. Hendrik on ristitud juba 1993. aastast ja leeris käis ta umbes kümme aastat tagasi. Maria läbis leerikooli aga vahetult enne pulmi. „Minu meelest on kiriklik laulatus ilus - see on pidulik ja teeb sündmuse pühaks,“ sõnab Hendrik.