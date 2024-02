Yle austab Euroopa ringhäälingute liidu EBU võimet hinnata konkursil osalevaid telefirmasid. „Mõistame, et tegemist on erinevate kehtivate seisukohtadega. Yle on EBU-t teavitanud Soomes toimunud arutelust ja Soome esindaja seisukohast. Loodame, et Lähis-Ida olukord rahuneb võimalikult kiiresti,“ ütles Yle loomingulise sisu ja meedia direktor ning vastutav toimetaja Ville Vilén pressiteates.