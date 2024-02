VÕRDLE | Amy Schumeri nägu šokeeris tema fänne. Naisel on oma muutunud välimusele põhjendus olemas

42-aastane näitlejatar oli Falloni saates reklaamimas oma komöödiaseriaali „Life and Beth“ uut hooaega. Paljudele vaatajatele jäi naise intervjuust meelde aga see, et tema nägu oli rohkem puhvis kui tavaliselt. Kriitika tema välimuse kohta jõudis ka Schumeri endani ning naine asus oma muutunud nägu sotsiaalmeedias kaitsma.