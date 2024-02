FOTO | Tõi peika avalikkuse ette! Sanna Marin ei suutnud oma kaaslasest käsi eemal hoida

Seda, et 38-aastase Sanna süda hõivati pärast eelmisel aastal avalikuks tulnud lahutusuudist kohe ära, pole olnud mingi saladus. Tema ja salapärane meesjuuksur on jäänud paparatsode ette ka varem, kuid kuna tegemist pole olnud avalike üritustega ning antud härra ei avaliku elu tegelane, siis pole tema pilte varem avalikustatud. Kuid Sanna otsustas lõpuks oma silmarõõmu muusikauahindade ehk Emmade jagamisele kaasa võtta.

Tegemist on staaride juuksuri Joni Willbergiga, kes Emma galaks ka Sanna kiharad ilusasse soengusse sättis. Mehe Instagrami konto märkis endine peaminister ka oma Instagrami kontol ära. Esimest korda kirjutas nende võimaliku suhte kohta eelmise aasta augustis väljaanne Seiska. Nendel oli infot, et Marinit ja Wilbergi on nähtud koos ning kahe ilusa inimese vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus.