Hea valik! Selgus „Maskis laulja“ uue hooaja esimene detektiiv

Armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda on „Maskis laulja“ detektiivitööd teinud varemgi. „Kui nüüd on taaskord võimalik selles rollis olla, teen seda suurima rõõmuga!“ tunneb Jõekalda heameelt.

„Kahjuks tuleb muidugi see, et ega ma sellistel koosviibimistel ülemäära palju pole olnud, kus meie sulelised ja karvased käivad ega tea täpselt, mismoodi keegi kõnnib või räägib, aga siis tuleb usaldada oma kõhutunnet ja panna tähele väikeseid detaile, millest lõpuks suur pilt kokku saab.“ Kristjan Jõekalda lubab, et käib nüüdsest ringi lahtiste silmadega, loeb läbi kogu ajakirjanduse ja kuulab teraselt kuulujutte ning nii saabki hõlpsamalt jälile, kes end maskide taga peidavad.