Ära jää ilma! Viimane võimalus panna end Beach Grind 2024 festivalipasside ootejärjekorda

Kuigi õues kimbutavad veel miinuskraadid, siis päikesepaiste ja suvekuud on juba käegakatsutavad. Esimene märk saabuvast suvest on juba kätte jõudnud - Eesti ühe suurima festivali Beach Grindi korraldajad avaldasid raju aftermovie ja selle aasta ürituse kuupäevad. Nüüd on viimane võimalus panna end Beach Grind 2024 festivalipasside ootejärjekorda, et saada kõige esimesena soodsam pass festivalile.