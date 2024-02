Olge valmis! Beach Grind avalikustas tänavused kuupäevad ja eelmise aasta raju aftermovie

2023. aasta Beach Grind oli üks meeldejäävamaid muusikasündmuseid kuumas Eesti suves. Lavalt käisid läbi nii maailmakuulsad staarid kui ka kodumaa suurimad nimed - Alan Walker, Alesso, Little Big, Bru-C, Luude, Tommy Cash, nublu, 5MIINUST ja paljud teised. Vaata eelmise aasta Beach Grindi raju järelfilmi SIIT.

Praegu pole veel teada, kes on need artistid, kes suve ühel tähtsaimal üritusel lavale astuvad, kuid võib arvata, et tänavune Beach Grind tuleb rajum kui iialgi varem. Kirjuta kommentaaridesse, milliseid artiste loodad Sina Pärnus sel suvel näha!