Vürtsitüdrukud suures tülis? Ginger Spice andis mõista, et pole Beckhamite käitumisega rahul

Paar nädalat tagasi lahvatas Vormel-1s üllatuspomm, kui tuli avalikuks fakt, et Red Bulli tiimipealiku Christian Horneri suhtes on algatatud uurimine. Väidetavalt käitus laitmatu mainega mees oma alluvatega ebasobivalt ning väljaande Bild andmetel saatis Ginger Spice’i abikaasa alluvatele sobimatu sisuga sõnumeid. Praegusel hetkel uurimine jätkub, kuid Horner keeldus ametist tagasi astumast, sest leiab, et süüdistused ei pea paika.

Kõik see on keeranud tema lauljatarist abikaasa Geri elu pea peale. Viimane nägi Horneriga abielludes suurt vaeva, et oma senine maine puhtaks pesta ning on viimastel aastatel olnud viksi ja viisakat koduperenaise rollis. Tänu Christiani abile sai endisest vürtsitüdrukust kõrgklassi kuuluv abielunaine.