Uni saabub koidikul | Kuidas Tiit Kikas jõuab veidrate instrumentideni?

Piiride katsetaja või hull kunstnik?

“Suurte ja pikemate loomeperioodide järel tekib mul alati nii öelda tööpohmell ning kohe uue asja kallale asuda on keeruline, samas aga on vaja ju hommikul mingi eesmärgiga end voodist välja vedada” naerab Tiit Kikas ning lisab, et sedasi ta nende veidrate instrumentideni jõuabki. Nii ka seekord, internetis sattus ette Playtronica reklaam ning sealt kõik alguse saigi. Tegu on lahendusega, millega on muusikat võimalik tekitada ükskõik millisest elektrit juhtivast objektist. Heli tekib objekti ehk “nooti” puudutades ning sedasi ongi võimalik moodustada erinevaid heliefekte. Tiit lasi ehitada spetsiaalselt oma vajadustele sobiva pilli, millega ongi võimalik inimesed klaveriks muuta ja palju muudki põnevat teha.

Tiidu kodus on lõpmata arv erinevaid pille erinevatest kultuuridest.

Küsimusele, kui palju erinevaid pille Tiidul kodus on, ta vastata ei oska. Kindlalt oskab vaid öelda, et suuremat ruumi on vaja. Stuudios on kümneid erinevaid akustilisi ja elektrilisi instrumente, kalimbast, Aafrikast pärit populaarne rahvapill ja parmupillist kuni Otamatone, rahvakeeli “oota-ma-toon” ja viimase uue ostuni Pedal Steel kitarrini.

Tiit armastab neid kõiki kasutada ja ise erinevatesse loometöödesse sisse mängida, olgu see siis filmi- või seriaalimuusika või live kontsert.

Koostöö Jaagup Kreemi, Elina Nechayeva ja Heldur Harry Põldaga.