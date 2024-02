KLÕPS | Megan Foxi muusikust kallim Machine Gun Kelly tegi šokeeriva tätoveeringu, kattes kogu oma ülakeha musta tindiga

Machine Gun Kelly otsustas oma eelnevad tätoveeringut katta musta tindiga ning kirjutas pildi alla, et tegi seda spirituaalsetel eesmärkidel.

Fännide seas on tekitanud laulja uus välimus vastakaid arvamusi. „Mulle meeldisid su eelmised tätokad rohkem. Need olid nii ikoonilised,“ sõnas üks. „Miks kõik järsku oma tätoveeringud mustaks värvivad? Kas see on mingi uus trend?“ mõtiskles teine.

„See on väga ilus ja elan sinu muutustele huviga kaasa,“ nentis veel üks laulja jälgijatest. Mõned aga arvasid, et tegemist on imeliku muudatusega ega saanud selle mõttest aru.

Machine Gun Kelly on suhtes näitlejatari Megan Foxiga aastast 2020, paar kihlus aastal 2022. Vahepeal võeti küll suhtest paus ning elati üle keerulisi perioodi, sealhulgas Megani raseduse katkemine, kuid hetkel tundub, et staaride suhe on paremas kohas kui kunagi varem, vahendab Daily Mail.