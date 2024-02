KUULA | Ansamblist Põhja-Tallinn tuntud räppar Kenneth Rüütli andis välja hoogsa soolosingli „All in“

Kennethi sõnul on uue singli drum’n’bass’i võngete eesmärk ka kuulajat ennast motiveerima tegutsema ning sealjuures unustada kõik, mis meid tagasi hoiab.

Nii loo muusika kui ka sõnad on loonud Kenneth ise, nagu reeglina tema puhul tavaks on saanud. Miks ei tee aga räppar teiste produtsentide või muusikutega koostööd? „Olen varasemalt teinud koostööd mitmete artistidega ja produtsentidega. Ma arvan, et kellegagi koostöö tegemine ei ole lihtsalt eesmärk omaette ja koostöö võiks olla midagi omapärast ning väljakutset pakkuv. Siiski võib koostööd teiste Eesti artistidega oodata aga juba lähitulevikus,“ jagab ta.