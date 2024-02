Värske silmarõõm! Endisest NFLi staarist Tom Bradyst lahutanud supermodell Gisele Bündchen veedab aega koos oma jiu-jitsu instruktoriga

Gisele ja tema värske väljavalitu Joaquim Valente on käinud kohtamas alates juunist. „Nad võtavad asja aeglaselt, omas tempos. Alguses sidus neid tugev sõprus,“ nentis allikas. „Gisele on väga privaatne oma eraelu suhtes ja ta tahtis hoida suhet saladuses, kuniks nad teineteist paremini tundma õpivad.“

Ka teine Gisele’i tundev allikas kinnitas, et supermodelli ja Joaquimi suhe sai alguse platoonilisest sõprusest. Gisele on Joaquimi tõepoolest juba aastaid tundnud, kuna mees on tema jiu-jitsu instruktor. Aastal 2022. jagas supermodell sotsiaalmeedias esimest videot, kuidas ta koos Joaquimiga jiu-jitsut harrastas, kirjutades selle juurde, et tegemist on „vinge õpetajaga“.