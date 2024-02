Esimene kuninglik lesbipulm! Suurbritannia kuninga järeltulija abiellus oma tüdruksõbraga

Kui tavaliselt panevad kroonitud pead leivad ühte kappi mõnes uhkes kirikus ja tähtsate külaliste silme all, siis aristokraatide perekonnast pärit Ellen Lascelles abiellus Channtel McPhersoniga lõbusa välitseremoonia käigus. Mõlemad pruudid kandsid tagasihoidlikke heledates toonides kleite ning nende kimbud olid valmistatud põllu peal kasvavatest õitest. Tseremooniale andis värvi juurde neid ümbritsenud loodus - Ellen ja Channtel otsustasid abielluda mõnekümne külalise ees ühel aasal, mida ümbritsevad kaunid kosed ja vaated.

Kui Elleni vanavanemad, Harewoodi krahv ja krahvinna abiellusid, peeti vastuvõtt St Jamesi palees ning külaliste seas olid ka kuningas George VI ja tema naine kuninganna Elizabeth. Tänu oma vereliinile on Ellen hetkel troonijärjekorras 74. kohal.

Noorpaar, kes elab Austraalias, on suuremat pilti vaadates osa viieliikmelisest segaperest. Nimelt on Ellenil poeg Jack ja tütar Penny, kes sündisid tema eelmisest kooselust. Kuna Ellen polnud oma laste isaga abielus, siis Jack ja Penny pole troonijärjekorda kaasatud. Disainifirma omanikul Chanil on aga varasemast suhest sündinud tütar Raff.