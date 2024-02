VIDEO | „Keegi on nüüd haamri ära varastanud.“ Riigikogus pandi hääletus pausile, sest haamer haihtus nagu tina tuhka

Esmaspäevase riigikogu istungi alguse poole sai kuulda parlamendiliikmete kõlavat naerupahvakut, kui esimees Toomas Kivimägi teatas, et hääletuse väljakuulutamiseks vajaminevat haamrit ei olegi käepärast võtta. „Keegi on nüüd haamri ära varastanud,“ teatas ta ning seepale peatati töönädala päevakorra kinnitamine umbes pooleteiseks minutiks, kuniks haamer kohale toimetati.

Enne, kui aga uus hääletamine sai alata, palus sõna Anti Poolamets, küsides: „Küsimus on väga tõsine, kas te saite nüüd asendushaamri või on teine kadunud?“ muigas ta. „Aitäh hea kolleeg. Mulle tundub see päris ehtne, siin on kõik vapid peal, nii et seesama, millega ma olen siiamaani löönud, aga võibolla mingi varu ka kuskil olemas,“ märkis Kivimägi.