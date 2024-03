Eksklusiivintervjuu Limpaga: vahel on seda uut raske leida

Kes sa oled, Limpa?

Kui sa küsid minult, et millised on minu isikulised asesõnad ehk personaalpronoomenid, siis ma ütleks, et he/him. Kui sa küsid, et kas ma olen millennial või Gen Z, siis ütleme nii, et ma kuulun vanuselt Z-generatsiooni, aga ma identifitseerin end kui millennial. Aga oma olemuselt olen üsna vabameelne limonaadi armastav kosmopoliit.

Limpa, kuidas läheb?

Ei noh, täitsa nullis on kõik. Aga null ei tähenda alati halba. Näiteks kui ma trammiga sõidan ja ma nullummikus istun, siis see on ju naiss. Samamoodi on nüüd ka poes mul uus Limonaad, kus on suhkur täiesti nullis. Aga maitse on sama. Win-win, ma ütleks selle peale.

Mis uut?

Käisin just teleklipi võttel – kutsusin uue limpsi launch’i puhul enda juurde koju ka teisi Eesti ikoone. Näiteks mu hea sõbranna Sidni käis ja ... isegi TikToki kuulsus Mamma tuli kohale. Filmisime koos üles uuele Limonaad Nullile video. Seega jah, limps on ka uus muidugi. Ise olen suht uhke selle üle, et 100 ml peale on ainult 1 kcal.

Miks uue Limonaadi tegid?

See pole ju nüüd nagu täitsa uus – maitse on ikka vana, traditsiooniline. Aga suhkrut pole lihtsalt, laboris panin sinna üht teist magusainet. Mis see oligi … sukraloos – suhkrust tehtud magusaine. Räägitakse, et veits etem kui see aspartaam. Säilitusaineid ka ei lisanud.

Aga miks või? Tead, seda nullsuhkruga õiget limpsi on mult nii palju DM-ides küsitud lis, et mai jaksanud enam seda hala kuulata. Lihtsam oli ära teha ja live’i lükata.

Kellele uut Limonaad Nulli soovitad?

Kõikidele Limpa fännidele, aga ka uutele sõpradele – ennekõike noortele täiskasvanutele ja täiskasvanutele.

Eelmine suvi vurasid roosa autoga, mis sel suvel plaanis?

Kurvaks teeb see roosa auto meeldetuletus, igatsen neid aegu, mis meil oli. See oli elu parim suvi! Aga rääkides suvest 2024 – veits salajane veel, aga töötan selle kallal, et üks vana lemmar eksklusiivselt korraks tänavatele tagasi tuua. Rada vabaks – if you know, what I mean. Beach Grindile v I Land Soundile ka vb.

Millest muidu mõtled?