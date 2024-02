KUULA | „Reporteri“ laulev ilmatüdruk Beatrice andis välja uue singli koos ägeda muusikavideoga

Lugu kannab nime „Kaardid Minu Käes“, mis viitab sõnumile, et kõik, mis sa elus teed, on sinu enda kätes. Noore lauljatari uus muusikavideo on aga kõike muud kui tavaline - video on loodud tänapäeval üha enam populaarsust koguvate AI virtuaalsete keskkondade ja programmide abil, mida seni Eestis seni palju praktiseeritud pole. Lisaks sai palju kõmuainet lauljatari videos olnud blondid juuksed, mille tõttu netirahvas kihama lõi ja paljudele nii mõtteainet kui ka segadust tekitas.