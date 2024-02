Mida teeb kuningas? Charles peab langetama otsuse, kas lubada poeg Harry tagasi kuningliku pere liikmeks

Buckinghami palee teatas 5. veebruari õhtul, et kuningas Charlesil on diagnoositud vähk. Avalikkuse ette ootamatult jõudnud uudise valguses tormas prints Harry kiirelt Ameerika Ühendriikidest Ühendkuningriiki, et oma isaga vestelda. Pikka juttu isa ja poeg maha pidada ei jõudnud - kuninga kehva enesetunde tõttu kestis nende kohtumine umbkaudu 30 minutit.

Charlesi kehva enesetunde valguses on Harry avaldanud soovi ja tahet tulla kuningliku pere rüppe tagasi tulla ja taas kuninglikke kohustusi täitma hakata. Selle poolt räägib tõsiasi, et kuninglik perekond on hetkel ajutiselt ressursipuuduses - nii Charles kui ka tema minia printsess Catherine on haiguste tõttu kuninglikest kohustustest eemal.