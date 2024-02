Kahevõistleja Kristjan Ilvese elukaaslane meenutas nende esimest kohtingut: Kristjan hakkas kohe rääkima, et läheb Norra treenima

Kahevõistleja Kristjan Ilves ja tema elukaaslane rääkisid ETV „Ringvaate“ saates, kuidas nad esimest korda tutvusid. „Me kuidagi natukene teadsime varasemalt läbi ühiste sõprade mingil määral, et sellised inimesed eksisteerivad. Otepää MK-lt mäletan, et meil vist jäi tegelikult võistlus ära - olid liiga kõvad tuuleolud. Sõitsime tagasi ja rahvas ka kõik läks minema. Ma polnud Karmenit päris ammu näinud ja oli hetk, kui ise oled ülimalt pettunud ja siis tekkis see rõõmutunne. Ma lehvitasin hullult,“ kirjeldas Kristjan ja lisas, et temaga koos autos viibinud seltskond oli talle selle eest puid alla pannud ja töganud sõbralikult.