Staaride sadu Tallinnas: AQUA, Ace of Base ja Lou Bega toovad publiku ette tõelise 90ndate peo

Legendaarne laul Barbiest, kes elab veetlevas plastilises maailmas, on saanud tõeliseks tantsuklassikaks. Lugu „Barbie Girl“ oma legendaarsete sõnadega „I’m a Barbie Girl, in the Barbie World“ tabas naelapea pihta: keegi pole kunagi nii teravalt naeruvääristanud nuku maailmavaadet, millel osutus nii palju ühist mõne tüdruku päris eluga. 2022. aasta alguses kogus muusikavideo „Barbie Girl“ Youtube’is üle miljardi vaatamise ja on tänaseni üks populaarsemaid lugusid Instagramis.

Bändi teine album „Aquarius“ ehk „Veevalaja“ ilmus 2000. aasta veebruaris, kuna just sel kuul sünnivad inimesed selle sodiaagimärgi all. Album on oma stiililt mitmekesisem kui debüütalbum. „Aquariuse“ albumi populaarseim laul on „Cartoon Heroes“.

Ace of Base on suurepärane Rootsi popkvartett, mis moodustati 90ndate alguses. Võib öelda, et tegemist on pereansambliga: algkoosseisu kuulusid Jonas, Jenny ja Lynn Berggrens, aga ka Ulf Ekberg. Nad on muusikatööstuses saavutanud tohutuid kõrgusi: nende debüüt Happy Nation sai osariikides 9 korda plaatinaplaadi ja 1994. aasta enimmüüduks albumiks. Nende puhul on tegemist ajaloo ühe lootustandvama debüüdiga. Just sellelt albumilt tulid välja ajatud hitid „All That She Wants“, „The Sign“, „Don’t Turn Around“.