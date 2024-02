Euroopasse ei tule! Vene lauljatar Zivert teeb tervislikel põhjustel laulmises pausi

33-aastane lauljatar avaldas, et pidi kõik kontserdid ära jätma. Praeguseks pole teada, kui palju aega tal vaja läheb, kuid kuni sügiseni on kogu kontsertkava tühistatud. Zivert tõdes, et tema tervis on halvenenud, kuid otsustas üksikasju mitte avaldada.