„Ma kindlasti ei saaks sellega hakkama.“ Mida teeks Kristjan Jõekalda, kui ta ei töötaks teles?

Jõekalda on „Maskis laulja“ detektiivitööd teinud varemgi. „Vat see oli nagu väljakutse! Iga jumala saade hakkasin jälle otsast peale, et kes see seal sees võib olla. Ei kujutanud üldse ette. Võib ju kuulata häält, et natukene sarnane on, mõned räägivad liikumisest,“ ütleb Kristjan TV3 portaalile antud videointervjuus ja lisab, et vastas pakkumisele kohe jaatavalt. „See on äge saade. Ma tunnen ennast seal väga mõnusalt.“