Piirkiiruse langetamist kirunud Koit Toomel on pealinna liikluskorraldus taas pinnuks silmas: autojuhid on väljasurev liik, kelle eest keegi ei seisa

Neljapäeval kell 8 saabus Koit Toome raadio Sky Plusi eetrisse külla, kuid tegus laulja jäi saatejuht Kivisaare sõnul viis minutit hiljaks. „Ma ei tea, kas küsimus on selles, et ma ei ole harjunud sellel kellaajal siia tulema, aga ausalt öeldes Waze saatis mind täna väga huvitavat teed pidi siia. Ma pole enne sellist teed tulnud, nii et võib-olla oli niimoodi siis otsem,“ selgitas Koit, miks ta pisut hilines.