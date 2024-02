Taavi Libega Aafrikasse reisinud taluperenaine Malle: enim šokeerisid kohalikud prügimäed, kus lehmad ringi jalutasid ja toitu otsisid

„See oli vägev! Reisile tagasi mõeldes ei usukski, et ma seal tõesti olin!“ tunnistas elevil Malle, olles esmakordselt näinud lõiku Aafrikas filmitud materjalist. Kogu senise elu on Malle ennastsalgavalt tööd rabanud ja kohustustesse uppunud ega ole isegi unistanud reisile minekust. Koos Taaviga lennatakse aga Lääne-Aafrikas asuvasse Ghanasse, et tutvuda sealse kultuuri ja elu-oluga. „Malle oli väga hea reisikaaslane, kõik sujus ja tülli ei läinud me üldse,“ kinnitas Taavi.